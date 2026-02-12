Haberler

Balıkesir'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Güncelleme:
Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Karaağaç Mahallesi 4555 Sokak'ta pencere ve panjur imalatı yapılan iş yerinin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

İş yerinde hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Besire Demir - Güncel
