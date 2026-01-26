Haberler

İnşaat işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Güncelleme:
Balıkesir'in Edremit ilçesinde inşaat işçilerini taşıyan bir kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü Harun Bilek ve yanındaki Aynur Hajiyev hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde inşaat işçilerini taşıyan kamyonetin devrildiği kazada sürücü Harun Bilek (56) ile yanındaki Aynur Hajiyev (21) hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Çanakkale- Balıkesir kara yolunun Altınoluk Mahallesi Köy Hizmetleri mevkisinde meydana geldi. İnşaat işçilerini taşıyan Harun Binek'in kullandığı 35 HVP 82 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak devrildi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Harun Binek ile yanındaki Aynur Hajiyev'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan Fatih Aslan (33) ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ölen 2 kişinin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Edremit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
