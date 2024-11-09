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Balıkesir'de İnme Rahatsızlığı Geçiren Üç Kişi Zorlu Koşullarda Tahliye Edildi

Balıkesir'de İnme Rahatsızlığı Geçiren Üç Kişi Zorlu Koşullarda Tahliye Edildi
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Balıkesir'in Marmara Adası ve Avşa Adası'nda inme geçiren üç kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait botla zorlu hava koşullarına rağmen Erdek ilçesine ulaşarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Balıkesir'de, Marmara Adası ve Avşa Adası'nda geçirdikleri inme rahatsızlığı nedeniyle tıbbi desteğe ihtiyaç duyan 3 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botla zorlu hava şartlarına rağmen Erdek ilçesine ulaştırıldı.

Sahil Güvenlik Güney Marmara Hareket Merkezi'ne 112 Acil Çağrı Merkezince aktarılan ihbarlarda, Marmara Adası'nda 74 yaşındaki E.E. isimli erkek ile 76 yaşındaki M.Ö. adlı kadının, Avşa Adası'nda ise 65 yaşındaki M.Y. isimli erkeğin inme nedeniyle tıbbi tahliyesine ihtiyaç duyulduğu bildirildi.

Bunun üzerine Erdek'ten görevlendirilen "TSCG-85" sahil güvenlik botu, Marmara ve Avşa'dan tahliyeleri olumsuz hava ve deniz koşullarına rağmen gerçekleştirdi.

Emniyetli şekilde Erdek şehir iskelesinde hazır bulunan sağlık ekiplerine teslim edilen vatandaşlar, hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Oğulcan Bölükbaşı - Güncel
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