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Balıkesir'de "Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı Çalıştayı" düzenlendi

Balıkesir'de 'Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı Çalıştayı' düzenlendi
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen çalıştayda, iklim değişikliğine karşı kentin dirençliliğini artırmak için enerji, ulaşım, atık ve su yönetimi gibi alanlarda eylem önerileri geliştirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, kentin iklim değişikliğine karşı dirençliliğini artırmak ve sürdürülebilir kalkınma stratejilerini belirlemek amacıyla "Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı Çalıştayı" gerçekleştirildi.

"İklim Dirençliliği ve Kentler" konulu panelle başlayan çalıştayda; kamu kurumları, üniversiteler, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarından uzmanların katılımıyla özel çalışma grupları oluşturuldu. Enerji, ulaşım, sanayi, atık ve su yönetimi, tarım ile afet eylem politikalarının ele alındığı gruplarda, kentin iklim risklerine karşı uyum kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik eylem önerileri geliştirildi.

Çalıştayda konuşan Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, iklim değişikliğiyle mücadelenin ekonomik kalkınma, toplumsal refah, halk sağlığı ve afet risklerinin azaltılmasıyla doğrudan ilişkili olduğunu belirtti.

Yağış rejimindeki değişiklikler, kuraklık ve orman yangını risklerinin kentteki doğal kaynakları etkilediğini kaydeden Özden, tarımsal üretim açısından verimli ovaların ve su havzalarının korunmasının stratejik öneme sahip olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın
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