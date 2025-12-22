Gömeç'teki ev yangınında bir ev kullanılmaz hale geldi
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde bulunan iki katlı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası ev tamamen kullanılamaz hale geldi.
Balıkesir Gömeç İlçesi Ulubeyler Mahallesinde iki katlı evde çıkan yangın Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Gömeç İlçesi Ulubeyler Mahallesi 56 numara adresindeki iki katlı evin zemin katında çıkan yangın söndürülürken ev kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: AA / Besire Demir - Güncel