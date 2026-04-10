Balıkesir'de "Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması" bölge finali yapıldı

Balıkesir'de 'Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması' bölge finali yapıldı
Balıkesir'de, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması" 2. Bölge Finali gerçekleştirildi.

Balıkesir'de, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Genç Hatipler Hutbe Okuma Yarışması" 2. Bölge Finali gerçekleştirildi.

Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinasyonunda Yıldırım Camisi'nde düzenlenen yarışmaya, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Yalova, Sakarya ve Düzce'den öğrenciler katıldı.

Programın açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Selehattin Kal, yarışmanın öğrencilerin hitabet yeteneklerini geliştirmesi ve değerlerin yaşatılması açısından önemli olduğunu belirtti.

Yarışmanın kapanış ve ödül törenine ise Vali İsmail Ustaoğlu, Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş ve Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık ile diğer protokol üyeleri katıldı.

Jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucu, Kocaeli İzmit Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Erdem Kamil Doğan birinci, Sakarya Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammed Eren Karael ikinci, Balıkesir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Selahattin Korkmaz ise üçüncü oldu.

Dereceye giren öğrencilere ödüllerinin protokol üyelerince verilmesinin ardından program sona erdi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın
