Balıkesir'de firari hükümlüler yakalandı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki firari hükümlü yakalandı.

Burhaniye Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince, aranan şahısların yakalanması amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda, "kasten öldürme" suçundan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari E.B'nin (30) kentte olduğu bilgisi alındı.

İskele Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir eğlence mekanında olduğu tespit edilen E.B. ile "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan arkadaşı T.M.S. (26) düzenlenen operasyonda yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.