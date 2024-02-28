Balıkesir'de FETÖ üyesi olan firari hükümlü yakalandı

Balıkesir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ'ye yönelik yürüttükleri soruşturma kapsamında, örgüte üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün adresini belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipler, Bandırma ilçesinde yakaladıkları firari hükümlüyü işlemlerinin ardından cezaevine teslim etti.