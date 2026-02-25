Haberler

Balıkesir'de F-16 uçağı kaza kırıma uğradı; pilot şehit oldu

Güncelleme:
MSB: HAVA PİLOT BİNBAŞI BOLAT ŞEHİT OLDUMilli Savunma Bakanlığı tarafından sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman silah arkadaşımız Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat, F-16 uçağımızın kaza kırma uğraması sonucu 25 Şubat 2026 tarihinde şehit olmuştur.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman silah arkadaşımız Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat, F-16 uçağımızın kaza kırma uğraması sonucu 25 Şubat 2026 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
