Balıkesir'de F-16 uçağı kaza kırıma uğradı; pilot şehit oldu

Güncelleme:
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: SAAT 00.56 İTİBARIYLA TELSİZ İRTİBATI KESİLMİŞ İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığından kalkış yapan bir F-16 uçağımızla gece 00.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: SAAT 00.56 İTİBARIYLA TELSİZ İRTİBATI KESİLMİŞ

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığından kalkış yapan bir F-16 uçağımızla gece 00.56 itibarıyla telsiz irtibatı kesilmiş, derhal başlatılan arama kurtarma çalışmaları neticesinde uçağımızın kaza kırıma uğradığının tespit edildiği ve enkazına ulaşıldığı öğrenilmiştir. Yaşanan elim kazada kahraman pilotumuzun şehit olduğunu derin bir teessürle öğrendik. Kazanın nedeni, ilgili kaza kırım ekibinin yapacağı teknik incelemenin ardından netlik kazanacaktır. İçişleri Bakanlığı olarak, süreci tüm yönleriyle yakından takip ediyor; ilgili kurumlarımızla tam bir koordinasyon içinde çalışıyoruz. Şehit olan kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet; kıymetli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi.

