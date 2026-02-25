Balıkesir'de F-16 Uçağı Düştü... BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den Başsağlığı Mesajı

(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Balıkesir'de F-16 uçağının düşmesi sonucu bir pilotun şehit olması nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Destici, sosyal medya hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında, "Eğitim Uçuşu için Balıkesir 9. Ana Jet Üssü'nden havalanan F-16 savaş uçağımızın gece 00.50'de kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan pilotumuza Yüce Allah'tan rahmet diliyor, kederli Ailesine, yakınlarına ve kahraman silah arkadaşlarına başsağlığı-sabır niyaz ediyorum. Türk Milletinin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA