Haberler

Balıkesir'de F-16 Uçağı Düştü... Ali Babacan, Taziye Mesajı Yayımladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Balıkesir'de bir F-16 uçağının düşmesi sonucu Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın şehit olması nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Balıkesir'de bir F-16 uçağının düşmesi sonucu Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın şehit olması nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Ali Babacan, Balıkesir'de bir F-16 uçağının düşmesi sonucu Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın şehit olması nedeniyle sosyal medya hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında, "Balıkesir'de görev uçuşu sırasında F-16 uçağımızın düşmesi sonucu şehit olan pilotumuz İbrahim Bolat'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabır diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
Trump'tan tarihte bir ilk! Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti

Trump'tan tarihte bir ilk! Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti
Maaşının 4'te 1'i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı! Hapis bile yattı

Maaşının 4'te 1'i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı
Her şey için teşekkürler Karabağ! Newcastle United, bir üst tura yükseldi

85 saniyede 2 gol! Devler Ligi'nde hepimizi üzen sonuç
Kasım Garipoğlu'nun temizlikçisi ek ifade verdi! İşte yalıdaki partilere katılan ünlü isimler

Neden kaçtığı anlaşıldı! İtirafçının saydığı isimler arasında o da var
ABD-İran gerilimi zirveye çıktı, komşudan sürpriz adım geldi

ABD-İran gerilimi zirveye çıktı, komşudan sürpriz adım geldi
Şehit F-16 pilotunun kimliği belli oldu

Şehit F-16 pilotunun kimliği belli oldu
Boşanma aşamasındaki eşinden kaçmak için balkondan atladı

Karşısında o ismi görünce, evinin balkonundan atladı