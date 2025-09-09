Balıkesir'de Devrilen Tanker Sonrası Yol 6 Saat Kapalı Kaldı
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde amonyum nitrat yüklü bir tanker devrildi. Ulaşım, yoğun güvenlik önlemleriyle 6 saat sonra yeniden sağlandı.
6 SAAT SONRA YOL ULAŞIMA AÇILDI
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde amonyum nitrat yüklü tankerin devrilmesi sonucu saat 15.00'te ulaşıma kapatılan 10/51 İl yolu olarak geçen Balıkesir Savaştepe karayolu, tankerin yoğun güvenlik önlemleri alınarak 6 saat sonra kaldırılmasının ardından açıldı.
Haber - Kamera: Alper ÇOBANOĞLU/SAVAŞTEPE (Balıkesir),
