Balıkesir'de DEAŞ Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı
Balıkesir'de yapılan DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda, geçmişte Irak'ta örgüt içinde faaliyet göstermiş bir kişi gözaltına alındı ve tutuklandı. Emniyet, terörle mücadele çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor.

Balıkesir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespitine yönelik yürütülen çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda, geçmiş dönemde Irak'ta örgüt içerisinde faaliyet gösterdiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

DEAŞ ve diğer terör örgütlerine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel
