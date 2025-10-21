Haberler

Balıkesir'de Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Başladı

Balıkesir'de Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından kabul edilen bağımlılıkla mücadele eğitim programının açılışı yapıldı. Vali Ustaoğlu ve Cumhuriyet Başsavcısı Akın, bağımlılıkla mücadelede eğitimin önemine vurgu yaptı.

Balıkesir'de Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından kabul edilen Bağımlılıkla Mücadele Eden Profesyonellere Yönelik Eğitim Programı'nın açılışı yapıldı.

Programa Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Emin Şen, Cumhuriyet savcıları Adem Babacan ve Erhan Eroğlu, İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar, Balıkesir Denetimli Serbestlik Müdürü Tuncay Bakır, Balıkesir Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Vedat Mamak, Balıkesir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Hüseyin Seyitoğlu, Balıkesir Aile ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürü Emine Böçkün, Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Onur Adıyaman, Balıkesir İl Sağlık Müdürü Miraç Çavdar, Balıkesir Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Şube Müdürü Selçuk Kamiloğlu katıldı.

Ustaoğlu, yaptığı konuşmada, günümüzde bağımlılığın çok farklı boyutlar kazandığını belirterek, madde bağımlılığının yanı sıra teknoloji bağımlılığı, kumar bağımlılığı gibi pek çok bağımlılık türünün aileyi ve toplumu her geçen gün daha derinden etkilediğini kaydetti.

Cumhuriyet Başsavcısı Akın öncülüğünde Balıkesir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bu eğitim büyük önem taşıdığını anlatan Ustaoğlu, "Güney Marmara Kalkınma Ajansı ve Balıkesir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü işbirliğiyle hazırlanan bu eğitimin bağımlılıkla mücadelede büyük önem taşıyor." dedi.

Akın da bağımlılığın bir veya birkaç kişinin ya da kurumun mücadele edemeyeceği kadar karmaşık ve meşakkatli bir alan olduğunu belirterek, bağımlılıkla mücadele eden profesyonelleri bir araya getiren bu projenin bu nedenle çok önemli bir misyon üstlendiğinin altını çizdi.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel
Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza

Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza
Anne Yasemin Minguzzi karar sonrası sinir krizi geçirdi

Karar sonrası tüyleri ürperten görüntü! Kriz geçirip yere yığıldı
Netanyahu, Katar ve Türkiye'yi tehdit olarak görüyor

Tehdit olarak gördüğü iki ülke var: Biri Türkiye diğeri ise...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı

Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 82 burası olmalı
Bir annenin çaresizliği: Kayda alan kişi müdahale etmedi, videoyu izleyenler kahroldu

Çaresizliğin görüntüsü
Fenerbahçe'de Ederson depremi

Fenerbahçe'de Ederson depremi
WhatsApp'a milyonlarca kullanıcıyı mest edecek bomba özellik geliyor

WhatsApp'a bomba özellik geliyor! Milyonlarca kullanıcı mest olacak
Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı

Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 82 burası olmalı
İşte Edremit canisinin en net fotoğrafı! İlk hedefi bakın kimmiş

İşte Edremit canisinin en net fotoğrafı! İlk hedefi bakın kimmiş
İçinde çocuğun da bulunduğu otomobile vahşice saldırdılar

Hüngür hüngür ağlayan çocuğa da aldırış etmediler
Deplasman dönüşü takım otobüsüne saldırdılar, şoförü taşla öldürdüler

Deplasman dönüşü şoförü taşla öldürdüler
Edremit katliamının perde arkası! Vahşetin sebebi ortaya çıktı

Edremit katliamının perde arkası! Vahşetin sebebi ortaya çıktı
Minguzzi davasında 'talihsizlik' diyen sanık avukatı salonda aniden düştü

"Ahmet'in talihsizliği" diyen avukat kendini yerde buldu
Tepkiler çığ gibi! Gündeme bomba gibi düşen Sergen Yalçın paylaşımı

Tepkiler çığ gibi! Gündeme bomba gibi düşen Sergen Yalçın paylaşımı
Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi dopingi

Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi dopingi
Sarkozy hapse girdi! Ünlü mahkumla aynı cezaevinde yatacak

Sarkozy içeride! Ünlü mahkumla aynı cezaevinde yatacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.