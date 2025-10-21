Balıkesir'de Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Başladı

Balıkesir'de Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından kabul edilen Bağımlılıkla Mücadele Eden Profesyonellere Yönelik Eğitim Programı'nın açılışı yapıldı.

Programa Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Emin Şen, Cumhuriyet savcıları Adem Babacan ve Erhan Eroğlu, İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar, Balıkesir Denetimli Serbestlik Müdürü Tuncay Bakır, Balıkesir Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Vedat Mamak, Balıkesir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Hüseyin Seyitoğlu, Balıkesir Aile ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürü Emine Böçkün, Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Onur Adıyaman, Balıkesir İl Sağlık Müdürü Miraç Çavdar, Balıkesir Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Şube Müdürü Selçuk Kamiloğlu katıldı.

Ustaoğlu, yaptığı konuşmada, günümüzde bağımlılığın çok farklı boyutlar kazandığını belirterek, madde bağımlılığının yanı sıra teknoloji bağımlılığı, kumar bağımlılığı gibi pek çok bağımlılık türünün aileyi ve toplumu her geçen gün daha derinden etkilediğini kaydetti.

Cumhuriyet Başsavcısı Akın öncülüğünde Balıkesir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bu eğitim büyük önem taşıdığını anlatan Ustaoğlu, "Güney Marmara Kalkınma Ajansı ve Balıkesir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü işbirliğiyle hazırlanan bu eğitimin bağımlılıkla mücadelede büyük önem taşıyor." dedi.

Akın da bağımlılığın bir veya birkaç kişinin ya da kurumun mücadele edemeyeceği kadar karmaşık ve meşakkatli bir alan olduğunu belirterek, bağımlılıkla mücadele eden profesyonelleri bir araya getiren bu projenin bu nedenle çok önemli bir misyon üstlendiğinin altını çizdi.