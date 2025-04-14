Balıkesir'de Ayı Saldırısında Bir Kişi Yaralandı
Balıkesir'in Erdek ilçesinde zeytin işçisi 67 yaşındaki Şaban Özçelik, ağaç budadığı sırada ayı saldırısına uğradı ve yaralandı. Özçelik hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu iyi.
Balıkesir'in Erdek ilçesinde ayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi kırsal Pulakes mevkisinde, zeytin işçisi Şaban Özçelik'e (67) ağaç budadığı esnada ayı saldırdı.
Özçelik, aldığı darbelerle omzundan ve ayağından yaralandı.
Çevredekilerin yardımıyla Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesine kaldırılan Özçelik, buradaki tedavisinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Özçelik'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Oğulcan Bölükbaşı - Güncel