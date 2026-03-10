Haberler

Balıkesir'de "7'den 77'ye Satranç Turnuvası" düzenlendi

Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen satranç turnuvası, 4 farklı kategoride genç sporcuların yarıştığı heyecan dolu anlara sahne oldu. Başarılı katılımcılara ödülleri takdim edildi.

Balıkesir'de Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen "7'den 77'ye Satranç Turnuvası" tamamlandı.

Balıkesir Yeşilay Şubesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Satranç İl Temsilciliği iş birliğinde gerçekleştirilen turnuva iki gün sürdü.

Sporcuların zihinsel gelişimini desteklemek ve sağlıklı yaşam bilinci oluşturmak amacıyla düzenlenen organizasyonda; "8 Yaş Altı", "10 Yaş Altı", "14 Yaş Altı" ve "Açık Kategori" olmak üzere 4 farklı branşta müsabakalar yapıldı.

Büyük heyecana sahne olan turnuva sonunda kategorilerinde dereceye giren sporcular belirlendi. Başarılı olan isimlere ödül ve hediyeleri, Yeşilay Balıkesir Şube Başkanı Melek Özerol tarafından takdim edildi.

Özerol, turnuvaya katılan tüm sporcuları tebrik ederek, sağlıklı bir gelecek için bu tür zihinsel aktivitelerin önemine vurgu yaptı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın
