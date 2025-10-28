Haberler

Balıkesir'de 6,1 Büyüklüğünde Deprem ve Artçı Sarsıntılar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir Üniversitesi Deprem Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İbrahim Türkmen, Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 200'den fazla artçı sarsıntı olduğunu açıkladı. Türkmen, artçıların uzun süre devam edeceğini belirtti ve hasarlı binalara girilmemesi gerektiğini vurguladı.

Balıkesir Üniversitesi Deprem Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İbrahim Türkmen, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Bu depremin büyüklüğü 5'i geçmeyen artçılarının deprem fırtınası niteliğinde uzun süre devam edeceği tahmin edilmektedir." ifadesini kullandı.

Türkmen, yaptığı yazılı açıklamasında, depremin Sındırgı'nın Aktaş Mahallesi'nin kuzeyinde meydana geldiğini bildirdi.

Söz konusu 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından 200'ün üzerinde artçı sarsıntının oluştuğunu hatırlatan Türkmen, şunları kaydetti:

"Bu depremin merkez üssü, 10 Ağustos tarihli depremi takip eden artçılarının yoğunlaştığı alanda yer almaktadır. Her iki depremin konumu ve artçılarının dağılımı olasılıkla Simav Fay Zonu'na kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu yeni bir kırık hattının geliştiğine işaret etmektedir. 10 Ağustos tarihli depremi takip eden süreçte olduğu gibi bu depremin de büyüklüğü 5'i geçmeyen artçılarının deprem fırtınası niteliğinde uzun süre devam edeceği tahmin edilmektedir. Dolayısıyla bu süreçte hasarlı binalara girilmemesi büyük önem taşımaktadır."

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
Sudan'da iç savaş, soykırıma döndü! Tansiyonun düşmediği ülkeden korkunç görüntüler

İç savaş soykırıma döndü! Krizin tırmandığı ülkeden korkunç görüntüler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı

7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı
İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz

İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz
Hüseyin Tatlı açıkladı! İbrahim Tatlıses'in 30 yıllık vaadi ortaya çıktı

Kardeşi ilk kez açıkladı! Tatlıses'in 30 yıllık vaadi ortaya çıktı
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı

7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı
İmzayı attı! Süper Lig ekibi Volkan Demirel'e emanet

İmzayı attı! Süper Lig ekibi artık ona emanet
Genç kız memleketindeki geleneği anlattı, duyanlar inanamadı: Ailemin baskısıyla açıldım

Memleketindeki "kız kaçırma" geleneğini duyanlar "yok artık" dedi
Atölyelerin tek tek kapandığı Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor

Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor
Karadağ'da gerilim tırmanıyor! Türklere saldırmak için her yere beyzbol sopası gizlemişler

Türklere saldırmak için ülkenin her yerine bunları gizlemişler
Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu: Bu kadar zor olmaması gerekiyor

Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
Dede ile torununun motosiklet yolculuğu yüzleri gülümsetti

Dede ile torununun motosiklet yolculuğu yüzleri gülümsetti
31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.