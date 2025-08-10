Balıkesir'de 6,1 Büyüklüğünde Deprem, TAMP Devreye Alındı

Balıkesir'de 6,1 Büyüklüğünde Deprem, TAMP Devreye Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye alındı. İçişleri Bakanı ve AFAD Başkanı bölgeye intikal etti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin hemen ardından Türkiye Afet Müdahale Planı'nın (TAMP) devreye alındığını bildirdi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saat 19.53'te Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde meydana gelen depremin hemen ardından TAMP'ın devreye alındığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya ve AFAD Başkanımız Vali Ali Hamza Pehlivan çalışmaları yerinde koordine etmek üzere bölgeye intikal etmiştir. İçişleri Bakan Yardımcılarımız Münir Karaloğlu ve Mehmet Aktaş başkanlığında tüm afet gruplarının temsilcileri, AFAD Başkanlık Afet Yönetimi Merkezi'nde toplanmıştır. Gelişmeler anlık olarak takip edilmektedir."

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay - Güncel
Kabine toplanıyor! Masada 4 kritik başlık var

Gözler Erdoğan'ın liderlik edeceği bu zirvede! Masada 4 başlık var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çanakkale'de küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerim'ler yanmadı

Tüyleri diken diken eden olay! Küle dönen evde bir tek onlar yanmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.