Balıkesir'de 6,1 Büyüklüğünde Deprem; Can Kaybı Yok

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde can kaybı yaşanmadığını, sadece kullanılmayan 3 bina ve bir dükkanın yıkıldığını açıkladı. Ekipler bölgedeki tarama çalışmalarını sürdürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde can kaybı yaşanmadığını, kullanılmayan 3 bina ve bir dükkanın yıkıldığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin deprem bölgesinde taramalar yaptığını söyledi.

Daha önce meydana gelen, hemen hemen aynı büyüklükteki depremden olumsuz etkilenen ve kullanılmayan 3 binanın ve 2 katlı bir dükkanın yıkıldığını belirten Yerlikaya, bu binalarda yaşayan olmadığını dile getirdi.

Köylerin taramalarının da yapıldığını ifade eden Yerlikaya, "Herhangi bir enkaz, can kaybı, yaralanma yok. Sadece sağlıktan aldığımız bilgi, 2 müracaatın olduğu yönünde. O da panikle ilgili düşme, yani atlama sebebiyle olan yaralanma var." dedi.

Yerlikaya, elektrik kesintisi yaşandığını belirterek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ekiplerinin bunun sebebini bulup, kesintiyi bir an önce sonlandırmak için çalıştıklarını söyledi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Biz yoldayız, İstanbul'dan çıktık. Uçakla gidemiyoruz, olumsuz hava koşulları sebebiyle. Yoldayız, anbean devamlı suretle gelişmelerden vatandaşlarımıza bilgi vereceğiz. Tekrarından Rabb'im hepimizi korusun diyoruz. Tekrar ediyorum, can kaybı yok. Kullanılmayan 3 bina, 1 dükkan yıkılan enkazımız var. Bunlar daha önceki depremden zarar gören binalar."

Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir Sındırgı'da yine şiddetli deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
500
