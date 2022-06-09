Balıkesir'de 5 gündür kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, 5 gündür kayıp olarak aranan kişi arazide ölü bulundu. Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, 5 gündür kayıp olarak aranan kişi arazide ölü bulundu. Topalak Mahallesi'nde, pazar günü kaybolan Ali Gezgeç'i (75) arama çalışmaları mahalle kırsalında devam etti. Gezgeç'in cansız bedeni, arama kurtarma ekiplerince arazide bulundu. Gezgeç'in cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Balıkesir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. AA / Emrah Çakmak - Güncel Balıkesir Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Balıkesir'de 5 gündür kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.