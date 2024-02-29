Balıkesir'de 4 Kilogram Esrar Ele Geçirildi
Balıkesir'in Gönen ilçesinde yapılan operasyonda 4 kilo 640 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir'in Gönen ilçesinde 4 kilo 640 gram kubar esrar ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu uyuşturucu üretildiği bilgisine ulaştıkları 2 ev ve bir ağıla operasyon düzenledi.
Tuzakçı Mahallesi'ndeki bu adreslerde narkotik köpeğiyle yapılan aramalarda 4 kilo 640 gram kubar esrar, 5 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram kenevir tohumu, 2 adet sentetik uyuşturucu hap, hassas terazi, 3 kenevir öğütme aparatı, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca, 3 şarjör, 19 mermi ile bıçak ele geçirildi.
Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler B.K. ve A.T'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.