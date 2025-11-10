Haberler

Balıkesir'de 4.5 Büyüklüğünde Deprem

Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, çevre illerden de hissedildi ancak ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 01.06'da merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11.01 kilometre derinliğindeki sarsıntı, kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Çevre illerden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
