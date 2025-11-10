Balıkesir'de 4.5 Büyüklüğünde Deprem

1) BALIKESİR'DE 4.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 01.06'da merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 11.01 kilometre derinliğindeki sarsıntı, kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Çevre illerden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.