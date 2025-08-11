Balıkesir'de 4,1 Büyüklüğünde Deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 23.01'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre depremin derinliği 6,86 kilometre.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 6,86 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel