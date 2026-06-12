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Erdek'te 14 yaşındaki çocuk boğuldu

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Balıkesir'in Erdek ilçesinde denize giren 14 yaşındaki çocuk boğuldu.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde denize giren 14 yaşındaki çocuk boğuldu.

Bandırma ilçesinde oturan Şehit Bedir Karabıyık Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Muhammet Can Özyıldırım (14), arkadaşlarıyla yüzmek için Erdek'in Tatlısu Küçük Bakraç mevkisine geldi.

Burada iskele önünde denize atlayan çocuk bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan Özyıldırım, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Tarık Köse
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