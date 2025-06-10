Balıkesir Bigadiç'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Bigadiç ilçesi Hacıömerderesi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Üç helikopter ve 4 uçak ile havadan, 6 arazöz ve 2 su ikmal aracı ile karadan çalışma yapan ekipler, yangını kontrol altına aldı.

Yangın çıkan bölgede soğutma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.