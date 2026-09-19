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Balıkesir Ayvalık'ta otomobil motosikletle çarpıştı, sürücünün ayağına demir saplandı

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Balıkesir Ayvalık'ta otomobil motosikletle çarpıştı, sürücünün ayağına demir saplandı
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü Muhammet Can K.'nin ayağına demir parçası saplandı. Hastanedeki müdahaleyle ayağındaki demir parçadan kurtarılan sürücünün durumu iyi; otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Muhammet Can K.'nin ayağına demir parçası saplandı. Yaralı sürücü, hastanedeki müdahalelerin sonucunda ayağındaki demir parçadan kurtarılarak tedaviye alındı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünin ismi öğrenilemeyen 34 KR 1491 plakalı otomobil ile Muhammet Can K. idaresindeki 10 AYY 911 plakalı motosiklet çarpıştı. Muhammet Can K., motosiklete ait bir demir parçasının ayağına saplanması sonucu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince, demir parça motosikletten kesilerek ayırıldı. Ambulansa alınan yaralı sürücü, ayağındaki demir parçayla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü, buradaki müdahaleler sonucunda ayağındaki demir parçadan kurtarıldı. Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsünü gözaltına alan jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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