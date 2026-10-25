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Balıkesir Ayvalık'ta batan teknedeki kayıp KBB doktoru denizden ve havadan aranıyor

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Balıkesir Ayvalık'ta batan teknedeki kayıp KBB doktoru denizden ve havadan aranıyor
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İddiaya göre Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Kız Adası açıklarında 9 kişinin bulunduğu 'Elif'im' adlı özel tekne su alarak battı. 2'si çocuk 8 kişi kurtarılırken kaybolan KBB uzmanı doktor için denizden ve havadan arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi Kız Adası yakınlarında 'Elif'im' isimli özel gezi teknesinin su alarak batması sonucu kaybolan Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Dr. Şahin B.'yi arama-kurtarma çalışmaları, bugün de denizden ve havadan sürüyor.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Kız Adası açıklarında meydana geldi. İddiaya göre; içerisinde toplam 9 kişinin bulunan 'Elif'im' adlı özel tekne, alt kısmından su alarak battı. İhbar üzerine bölgeye 6 Sahil Güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi 1 Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı (İHA) ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri sevk edildi. Ekipler, teknede bulunanlardan 2'si çocuk 8 kişiyi kurtardı. Kurtarılan 8 kişi, Ayvalık Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Teknede yer aldığı belirtilen ve Burhaniye'de KBB Uzmanı olarak görev yapan Dr. Şahin B.'nin ise denizde kaybolduğu bildirildi. Üzerinde can yeleği bulunduğu belirtilen Şahin B. için denizden ve havadan arama kurtarma çalışması başlatıldı. Arama-kurtarma çalışmaları geniş bir alanda sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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