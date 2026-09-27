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Balıkesir Ayvalık'ta apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 150 Evler Mahallesi'ndeki bir apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın evde hasar oluşturdu ve çıkış nedeni araştırılıyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

150 Evler Mahallesi'ndeki bir apartmanın en üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Evde hasar oluşturan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA
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