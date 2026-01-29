Haberler

Samsun'da balıkçı teknesine eşlik eden yunuslar kamerada

Samsun'un Yakakent ilçesi açıklarında balıkçılar, teknelerine eşlik eden yunus sürüsünü cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Samsun'un Yakakent ilçesi açıklarında denizde balıkçıların teknesine eşlik eden yunuslar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yakakent ilçesi açıklarında Karadeniz'de avlanan balıkçılar, bir yunus sürüsünün teknelerine eşlik ettiğini gördü.

Zaman zaman su yüzeyine çıkan, teknenin önünde giden yunuslar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Samet Atasoy - Güncel
