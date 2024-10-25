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Balıkçı Kadir Kalanoğlu'nun Cesedi Midilli Adası'nda Bulundu

Balıkçı Kadir Kalanoğlu'nun Cesedi Midilli Adası'nda Bulundu
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kaybolan balıkçı Kadir Kalanoğlu'nun cesedi Yunanistan'ın Midilli Adası'nda bulundu. DNA testi ile kimliği belirlenecek.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde balıkçı Kadir Kalanoğlu (73), 10 gün önce tekne ile açıldıktan kayboldu. Yunanistan'ın Midilli Adası'nda dün sabah bulunan erkek cesedinin Kalanoğlu'na ait olup, olmadığı araştırılıyor.

İzmir Aliağa'dan geçip, teknesi ile Ayvalık'a gitmek için yola çıkan balıkçı Kadir Kalanoğlu, 15 Ekim'de Altınova açıklarında kayboldu. Kalanoğlu için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Kalanoğlu'ndan 10 gündür haber alınamazken, Yunanistan'ın Midilli Adası'ndaki kıyıya dün sabah bir ceset vurdu. Üzerinde can yeleği olan, tanınmaz haldeki cesette bulunan kolye ve saatin fotoğrafları, Yunan makamları tarafından Türk makamlarına gönderildi. Kalanoğlu'nun ailesine ulaşan yetkililer, fotoğrafları inceletti. İlk belirlemelere göre; saat ve kolyenin Kalanoğlu'na ait olabileceği üzerinde duruluyor. Ceset Midilli'de bir hastanenin morguna kaldırıldı. DNA testi sonucuna göre cansız bedenin Kadir Kalanoğlu'na ait olup olmadığı belirlenecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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