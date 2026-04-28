Balık tutan kişiyi darbedip eşyalarını gasbeden sanığa 12,5 yıl hapis

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde sahilde balık tutan M.K.A.'yı (60) "2 saattir bir balık tutamadın" diyerek darbedip denize attıktan sonra ehliyet, banka kartı ve montunu gasbeden tutuklu sanık Umutcan Baysal (20), 'Yağma' suçundan 10 yıl, 'Kasten yaralama' suçundan ise 2,5 yıl hapse çarptırıldı.

Olay, 1 Temmuz 2025'te İlkadım ilçesi Kale Mahallesi sahilinde meydana geldi. Umutcan Baysal sahilde balık tutan M.K.A.'yı '2 saattir bir balık tutamadın' diyerek darbetti. Sonrasında Baysal, M.K.A.'yı denize atıp, ehliyet, banka kartı ve montunu alarak, kaçtı. Aynı gün ifadesi bulunduğu için Samsun Adliyesi'ne giden Umutcan Baysal, buradaki pano ve tabelalara da zarar verdi. Ekipler tarafından yakalanan Baysal, polis noktasına götürüldü. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, M.K.A.'ya ait eşyalar ele geçirildi. Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameyle Umutcan Baysal hakkında 'Yağma' ve 'Kasten yaralama' suçlarından Samsun 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık Umutcan Baysal, tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, sanık ve tanıkları dinledikten sonra kararını verdi. Sanık Baysal, 'Yağma' suçundan 10 yıl, 'Kasten yaralama' suçundan ise 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Fenerbahçe seçime gidiyor! Başkan Sadettin Saran aday olmayacak

Fenerbahçe seçime gidiyor! Sadettin Saran kararını duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası operasyon: Polis etten duvar ördü, 70 şüpheli tutuklandı

Görüntü bugün çekildi! “Kökünü kazıyacağız” talimatı sonrası operasyon
Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur

Bahçeli'yi mest eden atama: Tarihi bir dönüm noktasıdır

Survivor'dan diskalifiye edilen Seren Ay, eski bakanın yeğeni çıktı

Acun'un diskalifiye ettiği isim, eski bakanın yeğeni çıktı
Kilolarca altın, valiz valiz para taşıyorlardı! Aşiretten yeni karar

Bu görüntüler tarih oluyor
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'a verilen cezaya bakın

Milyonların hayallerini çalan Ederson'un cezası belli oldu

Gülistan Doku dosyasında kilit ismin mesajları ifşa oldu: Öteceğim lan her şeyi

Dosyadaki kilit ismin mesajları ifşa oldu: Öteceğim lan her şeyi
Survivor'dan diskalifiye edilen Seren Ay, eski bakanın yeğeni çıktı

Acun'un diskalifiye ettiği isim, eski bakanın yeğeni çıktı
Hakkı Bulut'un evi görenleri şaşırttı

Serveti milyonları buluyor ama evi görenleri şaşırttı
Fener'den kovulan Tedesco'nun son hareketi olay oldu

Kovulduktan sonraki hareketi olay oldu