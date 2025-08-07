Bali'de Sürat Teknesi Alabora Oldu: 3 Ölü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Endonezya'nın Bali kentinde alabora olan sürat teknesinde 2 Çin vatandaşı hayatını kaybetti, bir mürettebat kayboldu. Kurtarma ekipleri 73 yolcuyu hastaneye kaldırdı. Hükümet acil önlemler alacak.

DENPASAR, 7 Ağustos (Xinhua) -- Endonezya'nın Bali kentinde alabora olan sürat teknesine müdahale eden kurtarma ekipleri, 6 Ağustos 2025.

Endonezya Ulaştırma Bakanı Dudy Purwagandhi çarşamba günü Bali'deki Sanur Limanı girişinde bir teknenin alabora olmasıyla ilgili olarak hükümet adına özür dileyerek kazayla ilgili acil önlemler alınması çağrısında bulundu.

Kazada Çin vatandaşı olan 2 yolcunun hayatını kaybettiği, bir mürettebatın da kayıp olduğu bildirildi. Kurtarılan 73 yolcu ve 4 mürettebat hastaneye kaldırıldı.

Çarşamba günü itibarıyla kayıp mürettebatın cansız bedeninin bulunmasıyla ölü sayısı 3'e yükseldi. (Fotoğraf: Endonezya Ulusal Arama ve Kurtarma Kurumu/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua / Güncel
Çalışanlar yorgunluktan bayılırken ünlü zincir marketten tepki çeken karar

Çalışanlar yorgunluktan bayılırken zincir marketten tepki çeken karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Turizm cenneti ilçenin nüfusu 4'e katlandı! Adım atacak yer yok

Turizm cenneti ilçenin nüfusu 4'e katlandı! Adım atacak yer yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.