Baldız Filminin Gala Gösterimi Gerçekleşti

Başrollerinde Oya Başar, Asuman Dabak, Ayşegül Asar, Damla Aslanalp, Pedro Karami, Hamdi Alkan ve Emel Müftüoğlu'nun yer aldığı "Baldız" filminin galası, Kanyon AVM Paribu Cineverse'de gerçekleştirildi.

Gala gösterimi öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan filmin yönetmeni ve oyuncu Hamdi Alkan, "Gerçekten çok kıymetli sanatçılarımızla bir film gerçekleştirmeye çalıştık. Bu zor zamanlarda bir film yapmak cesaret ister. Biz kendi içerisinde minik bir hikayesi olan, yüreklere dokunan, sizi tebessüm ettirecek, iyi hissettirecek bir film yaptık. İnşallah seyircisine kavuşur." ifadelerini kullandı.

Filmde "Baldız" rolüne hayat veren usta oyuncu Oya Başar hiçbir şeyde beklentinin çok yüksek tutulmasını sevmediğini dile getirerek, "Beklentiler yüksek olmamalı. İyidir, kötüdür, kişiye göre değişir. Ama biz yaptığımız işte biraz insanın içine dokunmayı, güldürmeyi, sevgiyi ve bir de en önemlisi kadın dayanışmasını anlatmayı bu filmde istedik ve yapabildiğimiz kadar yaptık. Yapamadıklarımızı da affetsinler." diye konuştu.

Başar, oyuncu Karami'nin galaya katılamadığını aktararak, "Pedromuz gelemedi. O İran'da, İranlı. Çok şeker, çok terbiyeli, çok efendi... Gençlerde ben çok önem veriyorum. Gerçekten söz dinleyen, söylediğin şeyi yapabilen, en azından yapmaya çalışan saygılı insanları çok seviyorum. Pedro da öyle bir çocuktu. Ona da teşekkür ediyoruz. Bugün yanımızda değil." dedi.

"Bence de bu ülkeyi ya da bu dünyayı kadınlar kurtaracak"

Oyuncu Ayşegül Asar, sette çok eğlendiklerini belirterek, "Sizlerin de burada izlerken eğleneceğinizi, keyif alacağınızı düşünüyorum. En başta Hamdi Hoca'ma teşekkür ediyorum. Hakikaten çok güzel çekti. Sette çok güzel anlar yaşadık. Duayenlerle çalıştım. Biz çok keyifli ve güzel bir set geçirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Bu kadroda yer almanın çok büyük bir şans olduğuna değinen oyuncu Damla Aslanalp, "O kadar çok şey kendime katabildim ki. Çok mutluyum. Çok zevk aldım. Hem hayat arkadaşı kazandım hem de çok ders çıkarabildim işimle ilgili. Çok mutluyum." ifadelerine yer verdi.

Oyuncu Asuman Dabak da herkesin hayatına dokunan sıcak ve komik bir film olduğunu dile getirerek, "Asıl önemlisi kadın dayanışması yani gerçekten bu ülkeyi kadınlar kurtaracak mı?' Bence de bu ülkeyi ya da bu dünyayı kadınlar kurtaracak. İnşallah şansı, bahtı açık olsun." diye konuştu.

Konuk oyuncu olarak bulunan Emel Müftüoğlu ise kadroda Başar'ın yer aldığını öğrenince kendisinin de katıldığını belirterek, "Hamdi Bey'i zaten söylemeye gerek yok. Müthiş. Mutlaka çalışılması gereken bir yönetmen. Şahane. Oyuncusunu germeyen çok az yönetmen var bence. Sağ olsun düşündüğümden çok daha keyifli bir setti." dedi.

Komedi türündeki filmin senaryosunu Kamuran Süner kaleme aldı, yapımını Berton Medya üstlendi.

Fatoş ve Nadir'in eğlenceli ilişkisini beyaz perdeye taşıyan film sıcak hikayesi, güçlü oyuncu kadrosu ve bol kahkahalı sahneleriyle aile ilişkilerinin içtenliğini ve gündelik hayatın trajikomik anlarını keyifli bir dille anlatıyor.