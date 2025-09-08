Balçova'daki Saldırıya Yönelik Soruşturmada 9 Şüpheli Gözaltına Alındı

(İZMİR) - Balçova'daki Salih İşgören Polis Merkezine yönelik gerçekleştirilen ve 2 polisin şehit olduğu silahlı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 4 ilde 9 şüpheli gözaltına alındı. Saldırının gerçekleştiği sokak Türk bayraklarıyla donatılırken, İzmir Valiliği polis merkezi önünde taziye çadırı kurdu.

İzmir'in Balçova ilçesinde bulunan Şehit Salih İşgören Polis Merkezine düzenlenen ve iki polisin şehit olduğu silahlı saldırıya ilişkin başlatılan adli soruşturma sürüyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen soruşturmada, İzmir, İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda toplam 9 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında saldırıyla bağlantılı oldukları değerlendirilen İzmir'de E.B., N.B., A.B., A.K. ve D.Ş.; İstanbul'da K.N.; Ankara'da B.Y. ve C.T.; Şanlıurfa'da ise M.A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Silahlı saldırının gerçekleştiği Balçova Çetin Emeç Mahallesi Fethi Bey Sokağı'nda yaşayan vatandaşlar, saldırıya tepki göstermek ve şehit polisleri anmak amacıyla ev ve iş yerlerine Türk bayrakları astı. Mahalle sakinleri, polis teşkilatına desteklerini bu şekilde ifade ederken İzmir Valiliği, polis merkezinin önüne taziye çadırı kurdu.