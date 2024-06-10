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Arıların soktuğu bal üreticisi hayatını kaybetti

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bal üretmek için arı yetiştiren adam, arıların kurbanı oldu. Arıların soktuğu 48 yaşındaki Lokman Kaynar, fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bursa İnegöl'de yetiştirdiği bal arılarının sokması sonucu fenalaşan Lokman Kaynar (48), hastanede yaşamını yitirdi.

KOVANLARIN YANINA GELDİĞİNDE ARILAR SOKTU

Saat 11.00 sıralarında Sarıpınar Mahallesi'nde yaşanan olayda bal üreticisi Lokman Kaynar, arılarıyla ilgilenmek üzere kovanların yanına geldi. O sırada bir grup bal arısı, Kaynar'ı soktu. Alerjik şoka girerek nefes almakta zorlanan Kaynar'ı gören ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Arıların soktuğu bal üreticisi hayatını kaybetti

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Solunumu duran Kaynar, sağlık ekipleri tarafından yapılan kalp masajının ardından ambulansa alındı. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Lokman Kaynar, kurtarılamadı.

Arıların soktuğu bal üreticisi hayatını kaybetti

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kaynar'ın cenazesi, hastane morguna kaldırılırken, ölüm haberini duyan ailesi sinir krizi geçirdi. Kaynar'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kaynar İnegöl Bursa Olay Sağlık Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

Ömer Onur:

Allah rahmet eylesin. her arılıkta mecburi, kontrole tabi alerjik; iğne, hap ve merhem bulundurulması zorunlu olmalıdır. arıcılıkla ilgili standart çalışma usulleri oluşturulmalı, yayımlanması ve kontrol edilmesidir. arıcılık yapanların yaşam standartları yükseltilmeli, devlet arazilerinin germe kadar başvuru üzerine. kullanılmasına müsaade edilse de, muhtar-ormancı tekel/kumpasından kurtarılması sağlanmalı, arıcıların istedikleri bölgede konuslanmasına engel olan uygulamalara son verilmelidir. çok oldu ama eskibir arıcı olarak bu vesileyle yazayım dedim. biliyorum hiç bir şey olmayacak ama, tarafımı belli edeyim en azından. selamlar.

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Kadir Tokay:

Arıların yanına koruyucu kıyafetle gitmeyecek kadar cesurmuş ama cesaret pek bir işe yaramamış. Allah Rahmet eylesin.

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Umut Yağcı:

Nerden anladın yanındamıydın filozof

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Kadir Tokay:

Umut Yağcı bunu anlaman için müneccim olmaya gerek yok. Koruyucu kıyafeti olsaydı arılar sokamazdı. Bunu düşünebilmek için filozof olmaya gerek yok. Azıcık aklı olan bunu anlar. Ama sen anlamamışsın.

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