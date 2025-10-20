Haberler

Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi Yönetim Kurulu Toplantısı Bakü'de Gerçekleşti

Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi Yönetim Kurulu Toplantısı Bakü'de Gerçekleşti
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın katılımıyla Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi (TAÜ) yönetim kurulu toplantısı yapıldı.

TAÜ'de düzenlenen toplantıya Özvar'ın yanı sıra Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Necibe Nesibova, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil ve Azerbaycan Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vilayet Veliyev katıldı.

Özvar, toplantıda yaptığı konuşmada, TAÜ'nün iki dost ve kardeş ülke arasındaki sıkı ilişkilerin bilim ve eğitim alanında daha öteye taşınması açısından son yıllarda atılan en önemli adımlardan biri olduğunu söyledi.

YÖK olarak TAÜ'yü "fevkalade" önemsediklerini vurgulayan Özvar, "TAÜ'ye tüm gücümüzle destek vermeyi bir vecibe olarak görüyoruz. Ortak teşebbüsümüz olan TAÜ'nün sadece Azerbaycan'a değil daha geniş bir bölgeye hizmet edecek kapasiteye ulaşacağına inanıyorum. Her iki ülkenin bunu yapabilecek birikimi var." şeklinde konuştu.

Özvar, "Azerbaycan'ın parlak ve başarılı öğrencilerinin TAÜ'yü tercih ettiği görülüyor fakat üniversitenin tanıtımını çok daha iyi yapmalıyız. TAÜ'nün kısa, orta ve uzun vadeli büyüme stratejini netleştirmeliyiz." dedi.

Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Amrullayev, TAÜ'nün iki kardeş ülke arasındaki bilim ve eğitim işbirliğinin en somut örneklerinden biri olduğunu söyledi.

Amrullayev, TAÜ'nün yalnızca bir yükseköğretim kurumu değil, aynı zamanda iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın bilimsel alanda yeni bir aşamaya taşınması anlamına geldiğini belirtti.

TAÜ'nün gelecek dönemde bölgenin önde gelen bilim ve inovasyon merkezlerinden biri haline geleceğine inandıklarını vurgulayan Amrullayev, bu hususta her türlü desteği sağlayacaklarını kaydetti.

Özvar, öğrencilerle bir araya geldi

Özvar, Amrullayev ve rektörler, TAÜ'de eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Özvar, "Sizler bu üniversitenin ilk öğrencilerisiniz ve ilk mezunları olacaksınız. Bu çok kıymetlidir. Belki de gelecekte bu okulun hocası da olacaksınız. Çok çalışmanız lazım. Bu okulun gelecekteki yöneticileri de sizin aranızdan çıkmalıdır. Bizi geçmeniz lazım. Bizim en büyük hedefimiz bu." dedi.

Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in huzurunda 19 Şubat 2024'te Ankara'da Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanlığı ile YÖK arasında "Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinin (TAÜ) Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalanmıştı.

Aynı yıl faaliyete başlayan TAÜ'de ODTÜ'nün desteğiyle bilgisayar mühendisliği, İTÜ'nün desteğiyle endüstri mühendisliği, Hacettepe Üniversitesinin desteğiyle gıda mühendisliği eğitimleri veriliyor.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov
