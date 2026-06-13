Bakü'de KKTC Kültür Günü coşkusu

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kültürel değerlerinin tanıtıldığı KKTC Kültür Günü etkinliği gerçekleştirildi.

Tarihi İçerişehir'de düzenlenen etkinliğe KKTC Başbakanı Ünal Üstel, KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer, Azerbaycan-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Feyziyev, milletvekilleri ve çok sayıda Bakülü katıldı.

Program, Türkiye ve Azerbaycan milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Etkinliğin açılışında konuşan Üstel, KKTC ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin diplomatik bağların ötesine geçtiğini belirterek, iki halkı ortak tarih, kültür, dil ve değerlerin bir araya getirdiğini söyledi.

Haydar Aliyev'in ortaya koyduğu "Bir millet iki devlet" anlayışının Türk dünyasının birlik ruhunu yansıttığını ifade eden Üstel, Türkiye, Azerbaycan ve KKTC'nin aynı milletin ayrılmaz parçaları olduğunu dile getirdi.

Üstel, Azerbaycan hükümeti ve ilgili kurumlarla yürütülen çalışmalar sonucunda Azerbaycan ile KKTC arasında charter uçuşların başlatılması konusunda önemli aşama kaydedildiğini belirterek, "İnanıyorum ki imzalayacağımız iş birliği anlaşmalarıyla birlikte çok kısa bir süre içerisinde Azerbaycan ile KKTC arasında düzenli charter seferlerin başladığını hep birlikte göreceğiz. Bu yalnızca bir ulaşım hattı olmayacaktır. Bu aynı zamanda turizme açılan yeni bir kapı, ticarete açılan yeni bir koridor, eğitime açılan yeni bir fırsat ve kardeşliğimizi daha da güçlendirecek yeni bir köprü olacaktır." dedi.

Etkinlik kapsamında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Üstel, Kıbrıs'ta iki halk, iki demokrasi ve iki devlet bulunduğunu belirterek, kalıcı ve sürdürülebilir çözümün bu gerçeğin kabul edilmesinden geçtiğini ifade etti.

İki devletli çözüm vizyonunun siyasi bir tercih olmanın ötesinde Ada'daki mevcut gerçekliğin doğal sonucu olduğunu savunan Üstel, Azerbaycan'ın KKTC'ye verdiği desteğin kendileri için büyük önem taşıdığını söyledi.

Üstel, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatında (TDT) gözlemci üye statüsü kazanmasının Kıbrıs Türk halkı açısından tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek, bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in desteğinin önemli rol oynadığını ifade etti.

KKTC kültürü tanıtıldı

Etkinlik kapsamında Lefkoşa Folklor Derneği (FOLK-DER) halk dansları gösterileri sunarken, Grup Otantik konser verdi.

Programda ayrıca Azerbaycanlı sanatçılar ve halk dansları ekipleri sahne aldı. FOLK-DER tarafından kına gecesi canlandırması gerçekleştirilirken, Abdullah Öztoprak'ın Kıbrıs Türk kültürünü konu alan "Varken Yok Sayılan" adlı gösterisi de izleyicilerle buluştu.

Gün boyunca kurulan stantlarda Kuzey Kıbrıs'a özgü yemekler, el sanatları ürünleri ve kültürel değerler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.