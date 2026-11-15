Bakü'de AZTV'nin 70'inci, Azerbaycan Radyosunun 100'üncü yıl dönümü etkinlikle kutlandı

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Azerbaycan Devlet Televizyonunun (AZTV) 70'inci, Azerbaycan Radyosunun 100'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla başkent Bakü'de etkinlik düzenlendi.

Haydar Aliyev Sarayı'nda düzenlenen etkinliğe, Azerbaycan Kültür Bakanı Adil Kerimli, devlet yetkilileri, milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yıl dönümü dolayısıyla gönderdiği mesaj, AZTV Genel Müdürü Rövşen Memmedov tarafından okundu.

Aliyev, mesajında, Azerbaycan Radyosunun kuruluşunun ülkenin basın ve kültür tarihinde önemli bir olay olduğunu belirterek, 6 Kasım 1926'da ilk kez yayına başlayan radyonun geçen yüzyıl boyunca Azerbaycan halkının sosyal, siyasi, kültürel ve manevi yaşamının ayrılmaz bir parçası haline geldiğini ifade etti.

Radyonun uzun yıllar halkın başlıca bilgi kaynaklarından biri olmasının yanı sıra milli müziğin, edebiyatın, dilin ve manevi değerlerin korunmasına önemli katkılar sunduğunu kaydeden Aliyev, televizyon yayıncılığının başlamasıyla ülkenin medya alanında yeni bir dönemin başladığını vurguladı.

Aliyev, televizyonun toplumun bilinçlenmesi, milli ve kültürel mirasın tanıtılması, kamuoyunun şekillenmesi ve ülkede yaşanan önemli gelişmelerin geniş kitlelere ulaştırılmasında özel rol oynadığını belirtti.

Radyo ve televizyonun devletçilik geleneklerinin, milli kimliğin ve Azerbaycan gerçeklerinin tanıtılması ile ülkeye yönelik ideolojik saldırıların önlenmesi açısından önemini koruduğunu ifade eden Aliyev, medya kuruluşlarının modern teknolojilerin imkanlarından yararlanarak faaliyetlerini yeni dönemin gereklerine göre şekillendirdiğini aktardı.

Aliyev, milli radyo ve televizyon yayıncılığının bundan sonra da objektiflik, profesyonellik ve milli ve manevi değerlere bağlılık örneği olacağına inandığını belirterek çalışanlara yeni başarılar diledi.

Etkinlik kapsamında, radyo ve televizyon alanında uzun yıllar görev yapan deneyimli isimler meslek hayatlarına ilişkin anılarını paylaştı.

Programda ünlü sanatçılar ve dans grupları sahne alırken tiyatro gösterileri de sunuldu.

Kaynak: AA