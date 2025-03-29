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Baklava Ustası: 'Margarin Değil Tereyağı Kullanın!'

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Düzce'de baklava ustası Feyim Özkan, Ramazan Bayramı'nda tatlı yapmak isteyenlere margarin yerine tereyağı kullanmaları gerektiğini belirtti. Özkan, evde tatlı yaparken hazır yufka yerine el açımı yufka tercih edilmesini önerdi.

Baklava ustası uyardı, "Margarin değil tereyağı kullanın"

DÜZCE - Ramazan bayramında evlerde tatlı yapmak isteyenlere işin ustasından uyarı geldi. Baklavaların hazır yufka ile yapılmaması isteyen Feyim Özkan, "Kesinlikle margarin kullanmayın" dedi.

Ramazan Bayramı'nda tatlı telaşı Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Düzce'de de yoğun bir şekilde devam ediyor. Tezgahları süsleyen baklavaların yanı sıra evlerde de tatlılar hazırlanıyor. Düzce'de yıllardır baklava ustası olarak çalışan Feyim Özkan, anne baklavasının her zaman en iyisi olduğunu belirterek tatlı yapacaklara önemli uyarılarda bulundu.

Özkan, "En iyi baklava tabi ki anne baklavası. Herkesin vazgeçilmezi anne tatlısı oluyor. Ama biz anneleri yormuyoruz burada anne lezzetine yakın tatlı yapıyoruz. Ama illa da evde tatlı yapmak isteyen olursa da yufka kullanmak yerine el açımı tatlı daha iyi oluyor. Hazır yufka bazen kuru olabiliyor bu sebeple baklava iyi olmaz. Annelerin evde kendi açtığı yufkalar daha lezzetli oluyor. Yöremizde ceviz ve fındık çok bolca bulunur. Herkes kendi bahçesinde ki cevizi veya fındığı kıllanabilirler. Evde baklava yapılacaksa margarinden kesinlikle uzak durulması gerekiyor. Varsa tereyağı yoksa sıvı yağ kullanılabilir. Margarin vücutta erimiyor. Özellikle bunu vurgulamak istiyorum. Vücutta erimediği için sıvı yap veya tereyağı tercih edilmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ - Güncel
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