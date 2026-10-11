Bakırköy Yeşilköy'de kadın sürücünün önünü kesen sürücü hakaret etti, anlar kamerada

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BAKIRKÖY'de aracıyla ilerleyen kadın sürücü, kendisini bariyere sıkıştıran hafif ticari aracın sürücüsünü uyarmak için kornaya bastı. Duruma öfkelenen sürücünün, kadının aracının önünü kestiği ve hakaret ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Yeşilköy'de meydana geldi. İddiaya göre, çocuklarıyla birlikte otomobilde seyahat eden kadın sürücü, kendisini bariyere sıkıştıran hafif ticari aracın sürücüsünü uyarmak için kornaya bastı. Kornaya basılmasına öfkelenen sürücü, kadının aracının önünü keserek bir süre tepki gösterdi. Daha sonra aracına binerek yoluna devam eden sürücü, kadının geçişine izin vermedi. Hafif ticari araç sürücüsünün, aracın camından hakaretler ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı