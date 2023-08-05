Bakırköy Veliefendi Hipodromu'nda Kamyonet Yangınları

Bakırköy Veliefendi Hipodromu önünde yarış atlarını taşıyan 5 kamyonetin yanmasının ardından bölgedeki otluk alanda ve metruk bir binadan daha alevler yükseldi. Polis ekipleri kundaklama şüphesiyle ilgili çalışma başlattı.

BAKIRKÖY Veliefendi Hipodromu önünde yarış atlarını taşıyan 5 kamyonetin alev alev yanmasının ardından bölgedeki otluk alanda ve metruk bir binadan daha alevler yükseldi. Polis ekipleri bölgede kundaklama şüphesiyle geniş güvenlik önlemleri alırken, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Dün akşam saatlerinde Bakırköy Veliefendi Hipodromu önünde park halindeki yarış atı taşıyan 5 kamyonetin yanmasının ardından önce hipodromun karşısındaki otluk alanda, ilerleyen saatlerde ise Zeytinburnu Fikret Yüzatlı Caddesi'nde, hipodromun karşısında bulanan metruk bir binada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu farklı noktalarda çıkan yangınlar söndürüldü.

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Çıkan yangınların itfaiye ekipleri tarafından söndürülmesinin ardından olay yerine İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele (TEM) ekipleri gelerek kundaklama şüphesiyle incelemelerde bulundu. Çevrede bulunan güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler şüphelileri tespit etmek için çalışma başlattı.

Öte yandan, hipodrom çevresinde polis ekipleri tarafından tedbir amaçlı geniş güvenlik önlemleri alındığı görüldü.