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Bakırköy'deki sağanakta Veliefendi Hipodromu girişi ve çevresi göle döndü

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Bakırköy'de etkili olan sağanak nedeniyle Veliefendi Hipodromu girişi ve çevresi göle döndü. Fikret Yüzatlı Caddesi'nde oluşan su birikintisinde araçlar güçlükle ilerlerken, park halindeki bazı araçlar su içinde kaldı.

Bakırköy'de etkili olan sağanak nedeniyle Veliefendi Hipodromu girişi ve çevresi göle döndü.

Kent genelinde etkili olan şiddetli yağış, Bakırköy'de de etkisini gösterdi.

Veliefendi Hipodromu'nun giriş kapılarında suların yükseldiği görülürken, Fikret Yüzatlı Caddesi'nde oluşan su birikintisinde araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Trafik yoğunluğu yaşanan cadde üzerinde park halindeki bazı araçların su içinde kaldığı görüldü.

Kaynak: AA
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