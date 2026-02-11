Haberler

Bakırköy'de kaza yapan zabıta aracının denize düşmesi kamerada

Güncelleme:
İstanbul Bakırköy'de devriye sırasında kaza yapan İBB'ye ait zabıta aracı, manevra yaptıktan sonra kontrolden çıkarak denize düştü. Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. İki zabıta memuru kazadan sonra kendi imkanlarıyla kurtuldu.

İstanbul Bakırköy'de devriye sırasında kaza yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait zabıta aracının denize düşmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, sahil yolunda ilerleyen aracın manevra yaptıktan sonra kontrolden çıkarak denize düştüğü görülüyor.

Bunun üzerine çevredeki vatandaşların panikleyerek aracın düştüğü bölgeye doğru koşması da görüntülerde yer alıyor.

Ne olmuştu?

Sahil yolu Aytekin Kotil Parkı'nda İBB'ye bağlı zabıta ekiplerine ait kamyonet, park içindeki köprünün bariyerlerine çarptıktan sonra denize düşmüş, aracın bir kısmı suya gömülürken, içerisinde bulunan iki zabıta memuru kendi imkanlarıyla denizden çıkmıştı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edilmiş, sağlık durumları iyi olan zabıtalara ilk müdahale bölgedeki zabıta kulübesinde yapılmıştı.

Kamyonet, ekiplerin çalışmasıyla denizden çıkarılmıştı.

Kaynak: AA / Adem Koç - Güncel
Haberler.com
