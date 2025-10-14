Haberler

Bakırköy'de Polis Takibinde Kaza: Şüpheli Yaralandı

Bakırköy'de Polis Takibinde Kaza: Şüpheli Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakırköy'de, 'dur' ihtarına uymayan sürücünün polisi peşine takarak kaçması sonucu, polis araçlarına çarpıp kaza yaptı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

BAKIRKÖY'de gece saatlerinde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobil kaçtı. Bir süre polisin takip ettiği otomobil, peşine takılan 5 polis aracına çarptı. Daha sonra da kaza yapan otomobilin sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Bakırköy'de saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kennedy Caddesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphelendikleri 34 MTC 95 plakalı otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Otomobili kullanan sürücü ise durmayarak kaçtı.

POLİS ARAÇLARINA ÇARPTI VE KAÇTI

Polis ekipleri kaçan otomobili takibe aldı. Bir süre polis ekiplerinin takip ettiği otomobil, polis araçlarına çarparak yoluna devam etti. Polis ekipleri şüpheliyi durdurmak için havaya uyarı ateşi açtı, ancak otomobil durmayarak kaçtı. Uzun bir süre polis ekiplerinin takip ettiği otomobil, tekrar Kennedy Caddesi'ni kullanarak ilerlerken, kaza yaptı. Polis ekipleri, şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kaza sonrası yaralanan şüpheliye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kaza sonrası yakalanan araçta detaylı inceleme yaptı. Şüphelinin kullandığı otomobil ve kazaya karışan ekip araçları, çekici ile bulundukları yerden kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Uçak neden pas geçti! Sisi'yi arayan Erdoğan, açık açık tehdit etmiş

Erdoğan açık açık tehdit etmiş: Mısır'a inmeden Ankara'ya döneriz
Donald Trump: Herkesin imkansız dediği şeyi, Orta Doğu'da kalıcı barışı inşa ettik

Trump, Mısır'da yüksekten uçtu: Herkesin imkansız dediği şeyi yaptık
Tarih belli oldu! Türkiye ülke genelinde 5G'ye geçiyor

Devrim gibi değişimin tarihi belli oldu! Tüm Türkiye'de hayata geçecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lamine Yamal'a 400 milyon euro'luk eşi benzeri görülmemiş teklif

Yamal'a dünya futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş teklif
İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto

İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.