Haberler

Bakırköy’de motokuryeye yumruklu saldırı kamerada; şikayetçi oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakırköy’de motokuryeye yumruklu saldırı kamerada; şikayetçi oldu
Güncelleme:
+30 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BAKIRKÖY’de geri manevra yapan motokurye, hafif şekilde çarptığı kişi tarafından yumrukla darbedildi.

BAKIRKÖY'de geri manevra yapan motokurye, hafif şekilde çarptığı kişi tarafından yumrukla darbedildi. Motokrueye Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında Cevizlik Mahallesi Hüsreviye Sokak'ta meydana geldi. Motokurye, geri manevra yaptığı sırada yolda yürüyen bir kişiye hafif şekilde çarptı. Kuryeyle çarptığı kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında yaya kuryeye yumruk darbeleriyle saldırdı. Kavga eden tarafları çevredekiler ayırırken motokuryenin, kendisini darbeden kişi hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi. Olay anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

YUMRUK ATIP KÜFÜR ETTİĞİ ANLAR KAMERADA

Görüntülerde motokuryenin geri manevra yaptığı sırada yürüyen kişiye çarptı. İki kişi arasında başlayan sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kavga sırasında motokuryenin kaskı düştü. Görüntülerde motokuryenin aldığı yumruk darbeleri sonrası yüzünü tutarken, bir yandan da uzaklaşan kişinin fotoğrafını çektiği anlar göürlüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Avustralya’da köpek balığı saldırısı: 1 ölü

Köpek balığı saldırısı can aldı! Plajlar kapatıldı
Hürmüz Boğazı'nda petrol tankeri vuruldu! İran: Yasadışı geçmeye çalışan gemiyi biz vurduk

Petrol tankeri alev alev yandı! İran "vuran biziz" dedi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Italiano'dan Beşiktaş taraftarına sevgi dolu sözler: Elimde olsa 42 bin kişiyi tek tek kucaklardım

Maç biter bitmez flaş sözler: Elimde olsa 42 bin kişiyi tek tek...
Denizli'de CHP ilçe başkanının bahçesinde 20 kök kenevir çıktı! Tutuklanıp görevden alındı

İhbar bahçeye götürdü! 20 kök çıkınca ilçe başkanı tutuklandı
Adana'da uyuşturucu operasyonu: 58 gözaltı

Adana'da dev uyuşturucu operasyonu: 58 kişi gözaltında
Nilperi Şahinkaya 'uyuşturucu' operasyonunda gözaltına alındı

Ünlü oyuncuya gözaltı şoku! Uyuşturucu operasyonunda alındı
Atılan manşetler olay! Bütün Fransa Beşiktaş'ı konuşuyor

Atılan manşetler olay! Bütün Fransa Beşiktaş'ı konuşuyor
Eskort ilanıyla vatandaşları dolandıran şüphelilere eşzamanlı operasyon

Artık milletin canını yakamayacaklar

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde kritik görevlendirmeler: 11 başkanlığa yeni isimler atandı

Emniyetin A takımı da yenilendi: 11 birimin başına yeni isim