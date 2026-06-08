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Bakırköy'de kardeşini silahla yaraladı; tabanca komşusunun aracında bulundu

Bakırköy'de kardeşini silahla yaraladı; tabanca komşusunun aracında bulundu
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Bakırköy'de iki kardeş arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Ağabeyi Özkan K. tarafından vurulan Hikmet K., komşusu tarafından hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili seri numarası kazınmış ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

BAKIRKÖY'de bir binada iki kardeş arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Ağabeyi Özkan K. tarafından vurulan Hikmet K. yardım istediği komşusu tarafından hastaneye kaldırılırken, şüpheli ise gözaltına alındı. Komşu Tarık Ö.'nün otomobilinde yapılan aramalarda ise seri numarası kazınmış ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olay, saat 18.00 sıralarında Basınköy Mahallesi Atayurt Caddesi'nde bulunan bir binada meydana geldi. İddiaya göre, aynı evde yaşayan Hikmet K. ile ağabeyi Özkan K. arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede ağabey Özkan K., kardeşi Hikmet K.'ya silahla 3 el ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Hikmet K. komşusu Tarık Ö.'nün yanına giderek yardım istedi. Bunun üzerine Tarık Ö., yaralanan komşusunu kendi aracıyla Küçükçekmece'de özel bir hastaneye götürdü. Hastanede tedavi altına alınan Hikmet K., polis ekiplerine verdiği ifadesinde kendisini ağabeyi Özkan K.'nin vurduğunu söyledi.

TABANCA KOMŞUSUNUN ARACINDA BULUNDU

Yaralanan Hikmet K.'ya yardım eden Tarık Ö. ifadesinde, komşusunu hastaneye götürdüğü sırada Hikmet K.'nin elindeki silahı aracın sağ ön koltuğuna bıraktığını belirtti. Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, Tarık Ö.'nün otomobilinde seri numarası kazınmış ruhsatsız tabanca buldu. Tabancanın şarjörünün ve mermisinin bulunmadığı öğrenildi. Yaşananların ardından Özkan K., 'Silahla yaralama' ve 'Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet' suçundan gözaltına alındı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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