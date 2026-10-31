Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bakırköy'de kablo hırsızlığında 13 şüpheli yakalandı, 2 milyon liralık kablo çalındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakırköy'de kablo hırsızlığında 13 şüpheli yakalandı, 2 milyon liralık kablo çalındı Haber Videosunu İzle
Bakırköy'de kablo hırsızlığında 13 şüpheli yakalandı, 2 milyon liralık kablo çalındı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bakırköy'de olimpik yüzme havuzu inşaatı ve farklı şantiyelerden yaklaşık 2 milyon lira değerindeki kabloları çalan 13 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 7 hırsızlık olayına daha karıştığı belirlendi; adliyeye sevk edilen şüphelilerin bekçiyi darbettiği anlar görüntülere yansıdı.

BAKIRKÖY'de olimpik yüzme havuzu inşaatı ile farklı şantiyelerden piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan elektrik kablolarını çalan 13 şüpheli yakalandı. Hırsızlık anları ve şantiye bekçisinin şüphelileri durdurmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelilerin, şantiye hırsızlığının yanı sıra 7 ayrı hırsızlık olayına daha karıştığı belirlendi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bakırköy'de 4 Eylül'de yapımı devam eden olimpik yüzme havuzunun şantiyesine kapalı kasa minibüsle giren işçi yelekli şüpheliler, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan elektrik kablolarını araca yükleyerek kaçtı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışmada, şüphelilerin güvenlik kameralarına yansıdığı belirlendi. Görüntülerde, minibüsle şantiyeye giren şüphelilerin kabloları araca taşıdıktan sonra kaçmaya çalıştığı görüldü.

BEKÇİ EL ARABASIYLA DURDURMAYA ÇALIŞTI

Bu sırada şüphelileri fark eden inşaat bekçisinin, inşaatta kullanılan el arabasını minibüsün önüne atarak kaçmalarını engellemeye çalıştığı, ardından demir çıkış kapısını kapatmak için çaba gösterdiği görüldü. Bekçi ile şüpheliler arasında arbede yaşandığı, şüphelilerin bekçiyi darbederek kaçtığı da güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

13 GÖZALTI

Şüphelilerin Esenler, Avcılar ve Bağcılar'da kaldığı belirlenen 29 eve düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, havuz inşaatından kablo çalan 7 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde bulunan ve farklı hırsızlık olaylarının failleri olduğu tespit edilen 6 şüphelinin de yakalanmasıyla gözaltı sayısı 13'e yükseldi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerin, şantiye hırsızlığının yanı sıra 7 ayrı hırsızlık olayına daha karıştığı belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 38 sitede yayınlandı.
Yargıtay'dan düğünden sonra araç hayali kuran kocalara kötü haber

Düğün altınlarıyla araba alanlara kötü haber! Yargıtay'dan karar
Efsaneler aynı masada! Herkes Aykut Kocaman'a odaklandı

Geceye damga vuran kare! Herkes aynı yorumu yapıyor

Polonya'daki Anayasa Mahkemesi krizinin nedeni ne? İşte 11 yıllık kavganın perde arkası

Polonya’yı kaosa sürükleyen süreç! İşte yargı krizinin perde arkası
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erzincan'da restoranın bahçesine yavru ayı girdi! Çalışanları görünce su kanalından yüzerek kaçtı

Restoran bahçesinde sabah sürprizi! Görünce suya atladı
Polonya'daki kaostan inanılmaz görüntüler! Cumhurbaşkanı ile hakim arasında arbede çıktı

Polonya'daki kaosta Cumhurbaşkanı ile hakim birbirine girdi
Yargıtay'dan kiracıları ilgilendiren emsal karar! Ev sahiplerinin 'depozito' oyunu bozuldu

Yargıtay'dan kiracıları ilgilendiren emsal karar
Sarıgül ailesinin kara kutusu itirafçı oldu! 4 ülkede neler yapmışlar neler

Sarıgül ailesinin kara kutusu itirafçı oldu! 4 ülkede neler yapmışlar

Çifte cinayette dikkat çeken detaylar! Hamile kızını ve 34 yaş büyük sevgilisini öldürdü

Çifte cinayette dikkat çeken detay! Hamile kızı ile sevgilisi...
Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi tutuklandı! 12 şüpheliye adli kontrol

Başkan ve eşi tutuklandı! Cezaevine alkışlarla uğurlandı
Salah krizi büyüyor! Mısır'dan Trabzon'a özel heyet geliyor, Federasyon devrede

Salah depremi! Federasyon devrede