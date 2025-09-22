Haberler

16 yaşındaki kızın gizlice fotoğrafını çekti, dakikalarca dayak yedi

16 yaşındaki kızın gizlice fotoğrafını çekti, dakikalarca dayak yedi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Haberin Videosunu İzleyin
16 yaşındaki kızın gizlice fotoğrafını çekti, dakikalarca dayak yedi
Haber Videosu

İstanbul Bakırköy'de 16 yaşındaki kızın gizlice fotoğrafının çekildiğini fark etmesi üzerine yardım istediği kişiler, şüpheliyi tekme ve yumruklarla darbetti. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Dün akşam saatlerinde Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'nda yürüdüğü sırada bir kişi tarafından fotoğraflarının gizlice çekildiğini fark eden 16 yaşındaki kız, çevredekilerden yardım istedi. Kızın sesini duyarak yanına gelenler şüphelinin telefonunu elinden alarak fotoğrafları kontrol etti.

KIZIN FOTOĞRAFI TELEFONUNDA ÇIKTI

Kızın fotoğrafının çekildiğinin gören 5 kişi, şüpheliyi tekme ve yumruklarla darbetti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Yaşananlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bakırköy'de Gizlice Fotoğraf Çeken Şüpheli Darbedildi

ÇEVREDEKİLERDEN DAKİKALARDA DAYAK YEDİ

Görüntülerde, kızın 'Ben 16 yaşındayım' diyerek tepki gösterdiği duyulurken yere düşen şüphelinin uzun süre tekmelendiği anlar yer aldı.

Bakırköy'de Gizlice Fotoğraf Çeken Şüpheli Darbedildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

MGk:

LAİK devletlere yakışmayan(!) bir görüntü burası Afganistan mı çok ayıp hani özgürlük toplu şiddet falan hiç tarzımız(!) değil.. Gak guk idalet nerede :)

0
0
yanıtYanıtla
Yılmaz TUTAL:

Linç edilmesi gerekiyordu....

0
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
