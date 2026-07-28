Bakırköy'de oto galeriye silahlı saldırı: 3 gözaltı

Bakırköy'de bir oto galeriye yönelik silahlı saldırıya ilişkin 1'i 18 yaşından küçük 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şenlikköy Mahallesi'nde 30 Haziran'da bir oto galeriye düzenlenen ve 6 aracın zarar gördüğü silahlı saldırıya ilişkin çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yurt dışı hatları üzerinden iş yeri sahibine tehdit mesajları gönderdiğini tespit etti.

Saha araştırmaları, güvenlik kamerası incelemeleri ve teknik takip sonucunda saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin olayda ikiz plaka taktıkları çalıntı aracı kullandıkları belirlendi.

Polis ekipleri, çalıntı araç temin ederek saldırıyı gerçekleştirdikleri belirlenen???????, 1'i 18 yaşından küçük 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Esenler'de terk edilmiş halde bulunan çalıntı araçta ve şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda uzun namlulu silah, ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait şarjörler, 241 fişek, yüz maskesi ve çalıntı araçlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 zanlı, adliyeye sevk edildi.???????

Kaynak: AA